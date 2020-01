Combustible por debajo de $3.00

HIDROCARBUROS

El embotellamiento vehicular es una escena que se repite a diario, pero durante el mes de diciembre la ciudad es caótica.

Todas las horas son “pico”. Y las vías alternas lucen como avenidas de alto tránsito. Dicen los taxistas experimentados que el tranque es “brutal” porque la gasolina ha bajado de precio. Entonces ya nadie escatima en dejar su auto en casa.

Los informes preliminares muestran que los precios caerán hasta quedar por debajo de los $3.00 el galón, algo que no se veía desde 2008.

Precisamente fue en ese año que el Gobierno tomó la decisión de establecer precios tope ante una subida inesperada de los combustibles como producto de la crisis financiera internacional y el alza en el barril de petróleo.

La última tendencia de los precios de paridad de importación de los productos derivados de petróleo mostraban que el galón de gasolina de 95 y 91 octanos podría descender 23 centésimos, de tal manera que ambos productos se ubicarían en $2.80 y $2.60, respectivamente.

El galón de diésel igualmente tendrá un descenso de al menos 25 centésimos, de acuerdo con el último reporte de tendencia de precios de la Secretaría Nacional de Energía. Con esta baja el diésel se ofertaría en al menos $2.55 el galón.

Con esta tendencia 2015 será un año de grandes expectativas en materia energética por el descenso en el precio del barril de crudo ante la abundancia en el mercado y la poca disponibilidad de los carteles petroleros de reducir su producción.

En el ámbito local este año se ha caracterizado por registrar 13 reducciones en materia de precios, de los 25 anuncios que se han dado hasta el momento.

A partir de este viernes 26 de diciembre podría contarse con la baja número 14, según apuntan las primeras proyecciones.

En el año ha habido ocho alzas, y cuatro anuncios han reportado tendencias mixtas.

Un sondeo de Prensa.com arrojó que el 65%, de las 73 personas que participaron en la consulta, aseguró que sí han percibido las últimas reducciones que se han registrado en los precios del combustible.

El 30% —22 internautas— dijo que no ha notado reducción alguna, mientras que un 5% (4 personas) indicó que no sabía.

La merma en los precios ha sido objeto de cuestionamientos en las últimas semanas por parte de los consumidores, que afirmaban que en Panamá no se estaban registrando en los niveles que realmente debería ser.

Pero para los representantes de la empresas importadoras de combustible las disminuciones de precios representan ahorros a la economía por $77 millones mensuales en todos los sectores productivos, si se comparan los precios actuales con los de junio-julio, que fueron los más elevados de 2014.

Ahora la gran interrogante es si esta baja de precios en los combustibles incidirá en el costo de producción y por ende en los precios finales que se ofrecen los productos al consumidor.