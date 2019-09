Subcomisión analizará proyecto de ley sobre plataformas tecnológicas de transporte

El presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, Víctor Manuel Castillo Pérez, dijo este lunes 23 de septiembre que no están en contra de Uber como una plataforma tecnológica de movilidad. Sin embargo, indicó que están buscando un "orden" para que exista claridad sobre el funcionamiento del servicio.

"Este proyecto de ley N° 99, propuesto por la diputada Cenobia Vargas, no está ni a favor ni en contra de ninguna plataforma en específico [...] queremos analizar el proyecto en conjunto con ustedes y buscar la mejor forma para prestar al usuario el servicio que se merece", expuso el diputado perredista.

Sostuvo que es momento de regular las distintas plataformas que existen en materia de transporte, pero también de comercio electrónico e incluso dijo que se deben comenzar a regular las redes sociales.

"No hemos comenzado a regular las redes sociales que más adelante tenemos que ir avanzando en este tema y para eso está la AIG (Autoridad de Innovación Gubernamental) para hacerlo", agregó.

Al primer debate del proyecto asistieron representantes legales de Uber y voceros de los taxistas. "Aquí ustedes hacen un servicio al usuario (...) muchas veces los taxistas se pelean a los pasajeros, pero deben saber que aquí están transportando personas".

Castillo indicó que será el usuario el que decida qué transporte prefiere usar, si los taxis amarillos o una plataforma tecnológica. "Si los usuarios no están de acuerdo con la plataforma no usarán la plataforma, pero si no quieren los taxis amarillos tampoco lo usarán".

En la sesión de este lunes se aprobó la creación de una subcomisión para analizar y estudiar de manera amplia este proyecto que busca regular las plataformas tecnológicas de transporte.

La comisión, que estará conformada por los diputados Tito Rodríguez, Elías Vigil y Cenobia Vargas, dispondrá de 30 días para presentar un informe ante dicha instancia legislativa.

Subcomisión estará conformada por los H.D. Tito Rodríguez, Elías Vigil y la H.D. @cenobiavargas1 quien la preside,la Subcomisión tendrá 30 días para presentar informe ante Comisión.

Zoraida Rodríguez Montenegro, directora de políticas públicas de Uber para Centroamérica y el Caribe, indicó que no se oponen a ser regulados, pero insisten en que debe ser una normativa que tome en cuenta la evolución del transporte con la economía colaborativa. "Esperamos que en esta subcomisión que se conformó que de un debate más amplio y lleno de opiniones para lograr una legislación innovadora y moderna que incluya a las plataforma por el bien y el avance del país. Nosotros hemos dicho que rechazamos el proyecto original tal y como está planteado, pero queremos aclarar que no estamos en contra de la regulación, por eso buscamos que sea innovadora", agregó.

El gerente de Uber en Panamá, Gabriel Gutiérrez, indicó la semana pasada que no están de acuerdo con que se imponga a los socios conductores rotular sus vehículos, ni que se impongan límites geográficos para el uso de la plataforma como propone el proyecto de ley N° 99.

"La regulación tiene varios puntos sensibles. Primero, dice que es una regulación para el sistema Uber, [pero] una ley no puede ir en contra de una empresa en particular, deben regularse industrias. Segundo, se está queriendo ‘taxificar’ a Uber, porque se obliga a los conductores a pintar los carros y colocar el logo, los socios conductores están completamente en desacuerdo con esta medida. Se trata de carros particulares, privados. Y en tercer lugar, se nos está limitando y restringiendo las operaciones aún más porque antes se permitía operar en Arraiján, en la Chorrera, en toda la ciudad de Panamá y en Colón, pero con este anteproyecto solo podríamos operar en la ciudad de Panamá", ha dicho Gabriel Gutiérrez, gerente de Uber en Panamá.