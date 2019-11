Cortizo, sobre solicitar la renuncia a Porcell: 'Es algo que tengo que analizar'

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo en la mañana de este viernes 8 de noviembre que un equipo de especialistas está analizando la veracidad de los mensajes de Whatsapp filtrados del celular del expresidente de Juan Carlos Varela y difundidos por el portal Varelaleaks.

Entre las conversaciones filtradas se encuentra la mantenida con la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, que revela una relación de cercanía entre los máximos representantes del Ejecutivo y del Ministerio Público, que se deben regir con independencia.

Consultado sobre una eventual solicitud de renuncia a Porcell, Cortizo contestó en un primer momento que "la renuncia es un tema muy personal de ella". A insistencia de los periodistas, dijo que "es un tema que tengo que analizar".

Cortizo aseguró que bajo su Presidencia "no vamos a estar pinchando de manera ilegal a nadie. Sí hay pinchazos judicializados, pero no desde el punto de vista de qué dice una persona u otra. Nosotros no perdemos tiempo en eso y además no lo permito".

La procuradora no se ha pronunciado hasta ahora sobre los Varelaleaks.

El pasado jueves, en una entrevista con Telemetro Reporta, Varela se refirió a su relación con Porcell.

"La procuradora enfrentó a una organización criminal que sin duda sigue impune, liderada por el expresidente... Un funcionario se siente solo, porque lucha contra una estructura que tiene capacidad de no solo de intervenir el teléfono de un presidente sino, de ir a un país [extranjero], montar en una nube toda la información [de un celular]... esto cuesta millones de dólares", dijo Varela.

"Tenía la responsabilidad de hacerle un acompañamiento [a la Procuradora], de coordinación... Ese nivel de comunicación lo manda la Constitución... Hubo un respaldo, siempre respetando la independencia del Ministerio Público", y agregó que, como gobernante, también respaldó a la Fuerza Pública, "en la lucha contra estos grupos que se creen impunes".

Porcell fue designada por Varela, por un periodo de 10 años, que terminan el 31 de diciembre de 2024.