Dino Mon renuncia como gerente de Mapfre Panamá

Dino Mon presentó su renuncia como gerente de Mapfre Panamá. La salida del cargo se producirá el próximo 1 de noviembre. En una carta fechada este miércoles 24 de octubre, Mon señala que “de manera voluntaria” ha tomado la decisión de “ emprender nuevos desafíos de carácter personal”.

Mon se ha desempeñado en este grupo empresarial durante 23 años, que antes de la llegada de la multinacional española operaba bajo el sello de Aseguradora Mundial.

“Los que me conocen saben que la inquietud por nuevos retos es algo que me desafía de manera constante y me lleva a querer buscar nuevos espacios de contribución” en los que pueda aplicar su experiencia y “trabajar con otro tipo de soluciones innovadoras en pro del desarrollo de nuestro país y así contribuir a su crecimiento”, apuntó.

Mapfre Panamá cerró 2017 con $223.9 millones en primas suscritas, siendo la tercera compañía más grande del mercado local.