Emisión de bonos se utilizará para pagar inversiones y refinanciar deuda

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, señaló que las emisiones de bonos autorizadas por el Consejo de Gabinete el pasado martes se utilizarán en parte para cumplir con compromisos por deuda que vence y en parte para financiar inversiones y el presupuesto general del Estado.

+ info Todo indica incumplimiento de déficit fiscal

El Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir bonos por hasta $2,500 millones en lo que resta del año, a abrir una línea de crédito con el Banco Nacional de Panamá (BNP) por $500 millones y a firmar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por $150 millones.

No todos estos fondos terminarán engrosando la deuda pública al cierre del año. Por ejemplo, la línea de crédito con el BNP, un recurso utilizado habitualmente por el Ejecutivo, se repaga antes de que concluya el ejercicio y, por lo tanto, no figurará en el balance del sector público no financiero del cierre del ejercicio.

Además, alrededor de $1,000 millones de las emisiones de bonos se utilizarán para refinanciar deuda, y en ese caso tampoco se añade al saldo de los compromisos del Estado.

Alexander, que hizo una breve intervención en la IV Cumbre Financiera Internacional, dijo que se está haciendo un inventario de las deudas con los proveedores del Estado, así como al sector agrícola, industrial y bancario, y que la intención es ponerse al día con los compromisos existentes al 31 de diciembre de 2018.

Sobre la proyección de déficit fiscal al cierre del año, estimada en 2.6% sobre el producto interno bruto por la administración pasada, el ministro dijo que todavía se está haciendo el diagnóstico, y que cuando se tenga se le dará el manejo oportuno.