Empresarios panameños viajarán en abril a Qingdao, China

En abril parte hacia la ciudad de Qingdao, China, la primera delegación de empresario panameños, tras la firma este martes 6 de febrero de un memorándum de entendimiento entre directivos de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) y representantes del Estado de China.

La delegación de Qingdao, la cuarta ciudad más desarrollada del país asiático, se reunió por espacio de una hora y media con los empresarios panameños para exponer el interés que tienen en los sectores de turismo, construcción, logística, portuario y financiero.

En el encuentro se dejó plasmada la intención de intercambiar información y promover la inversión entre ambos países, manifestó Gabriel Barletta, presidente encargado de la Cciap.

“Este encuentro pone de manifiesto el relieve que alcanzan los vínculos desarrollados entre nuestros países a partir del establecimiento de relaciones plenas. Panamá reconoce la importancia creciente y significativa de la República Popular China en el escenario político mundial, así como su impacto en la economía global”, aseguró Barletta.

La delegación de China está integrada por 10 empresas, por representantes del Qingdao Bureau of Commerce, China (Qingdao BOFCOM) y del Foreing Affairs Office of the Standing Committee of Qingdao People's Congress.

A una de las empresas de Qingdao, dedicada a la industria maderera le interesa explorar la producción local para exportar desde Panamá a China, Estados Unidos y Europa.

La firma del memorándum de entendimiento se llevó a cabo en la mañana de este martes entre Gabriel Barletta, presidente encargado de la Cciap y Xu Jian, viceconsejero de Qingdao Burreau of Commerce, China (Qingdao Bofcom).

Qingdao, en la provincia de Shandong al este de China, es una ciudad portuaria con rascacielos, parques y playas que bordean el mar Amarillo.