España espera compromiso 'escrito' de Londres sobre Gibraltar

España, que amenaza con no apoyar el acuerdo de divorcio con Reino Unido, reclama un compromiso "escrito" de Londres sobre su papel en la futura relación entre la Unión Europea (UE) y Gibraltar antes de la cumbre de mandatarios del domingo para aprobarlo.

"El texto que han propuesto hacer los británicos compartiendo la interpretación de los 27 (...) hemos exigido que se publique por parte de las autoridades británicas antes del Consejo Europeo del domingo", dijo en Bruselas el secretario de Estado español para la UE, Luis Marco Aguiriano.

Este pequeño territorio británico desde 1713, cuya soberanía reclama tradicionalmente España, se ha convertido en el último escollo de la negociación, según varias fuentes diplomáticas, que subrayan no obstante ver ya "la luz al final del túnel".

Madrid quiere blindar en los textos negociados entre Londres y Bruselas el principio, aceptado por sus socios en abril de 2017, de que, tras el brexit "ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo" de España.

La publicación la semana pasada del acuerdo de divorcio, negociado entre Londres y la Comisión Europea, hizo saltar las alarmas en Madrid porque, en su opinión, el documento no garantizaba ese principio y, desde entonces, reclama una solución so pena de no apoyarlo en la cumbre prevista el domingo para tal fin.

La ofensiva española llegó al más alto nivel.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró el jueves que su gobierno "siempre defenderá los intereses de España" y que "si no hay cambios, vetará el brexit".