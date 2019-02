Eurojust recibe a fiscales panameños para tratar el caso Mossack Fonseca

Una tercera reunión de coordinación se llevó a cabo este 13 y 14 de febrero en la sede de Eurojust, en Holanda, sobre las investigaciones en cuanto a presuntas actividades delictivas relacionadas con la firma de abogados Mossack-Fonseca.

Eurojust fue creado en el año 2002, con el objetivo de apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea (UE).

Como parte de este encuentro, una delegación del Ministerio Público de Panamá tuvo la oportunidad de reunirse con representantes de Andorra, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Eslovenia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Europol también participó en esta reunión.

La investigación sobre los "Mossack Fonseca papers" representa un caso "sin precedentes" de lavado de dinero internacional en el que la cooperación judicial internacional ha sido crucial, destacó Eurojust, en un comunicado.

