Gobierno apoya consenso para evitar daños a la conectividad aérea

El Gobierno apoya que se debata y se discuta la propuesta de anteproyecto de ley No. 150, que busca aplicar un peaje de cinco dólares a los pasajeros en tránsito como mecanismo para financiar subsidios e incentivos a las aerolíneas.

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, dijo que son respetuosos de la propuesta realizada por la Asamblea Nacional, pero considera que es necesario debatirla y analizarla para que evitar que se perjudique la conectividad aérea y el aporte económico que da la industria al país.

“Estamos muy pendientes de las iniciativas y propuestas que se presentan en la Asamblea, somos muy respetuosos, de lo que allí se discute porque tiene un derecho constitucional, y se abrió una mesa de consenso y de diálogo donde la Asamblea Nacional escuchará las consecuencias que tendrá aprobar esta ley y estoy seguro que en diálogo y consenso se tomarán las mejores decisiones”, expresó Carrizo en el marco del foro Aviation Day organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Sostuvo que se trabaja en una agenda para mejorar la imagen de Panamá y atraer a más turistas.

“Tenemos un activo impresionante que es nuestra posición geográfica y sin duda mantenernos con una competitividad verdadera nos ayudará a atraer mayor inversión”, dijo el vicepresidente.

Carrizo indicó que son optimistas sobre la situación económica y la competitividad de Panamá en la región, pero admite que hay problemas serios como el tema de las finanzas públicas.

“La manera como el presidente Cortizo ha recibido el Gobierno de la administración pasada solamente en el tema de la finanzas públicas que altera todos estos temas ha sido un manejo irresponsable por parte de la administración Varela, así es que no nos quedamos ahí queremos mirar hacia adelante y por eso hemos conformado un equipo para salir adelante”, expresó Carrizo.

Sostuvo que no solo van a revisar la competitividad en materia turística con el gabinete turístico y para atraer la inversión privada y a más visitantes.

El vicepresidente de la República, también se refirió a la Resolución No. 69 que equipara la experiencia laboral con los títulos universitarios y aclaró que el propósito verdadero de la resolución que es dar más oportunidades a la gente que ha dedicado su vida al servicio público.

“Vamos a rectificar las veces que sean necesario pero esta resolución busca dar oportunidades a las personas que no pudieron asistir a una universidad, siempre y cuando las posiciones donde estén aplicando no requieran idoneidad y títulos profesionales y ese reglamento no está por encima de otras leyes que regulan esto”, indicó el vicepresidente.