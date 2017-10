Jefe de estudio de cine de Amazon dimite ante acusación de acoso

Roy Price renunció como jefe del estudio de cine y televisión de Amazon.com Inc. después de que una productora de televisión diera detalles sobre su acusación de acoso sexual en un informe noticioso.

El director de operaciones de Amazon Studios, Albert Cheng, un exejecutivo de Walt Disney Co., supervisará el estudio mientras Amazon busca el reemplazo de Price, según un comunicado.

Price lideró el impulso del gigante del comercio electrónico en la producción de películas y programas de TV, con un presupuesto estimado de 4 mil 500 millones de dólares en 2017.

Isa Hackett, productora de The Man in the High Castle, acusó a Price de hostigarla mientras asistía a una convención en San Diego en 2015.

Aunque la acusación de Hackett había sido reportada previamente, la semana pasada ella describió el incidente en detalle al Hollywood Reporter. Dijo que las muchas mujeres que acusaron al productor de cine Harvey Weinstein de acoso la inspiraron a contar su historia también.

Price no respondió una solicitud de comentario el martes.