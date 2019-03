Miembros de la UE objetarían lista de lavados de activos

Una lista preparada por la Unión Europea que enumera jurisdicciones extranjeras con controles insuficientes contra los flujos financieros ilícitos será objetada por gobiernos nacionales del bloque, afirman tres funcionarios familiarizados con el asunto.

Solo uno de los 28 estados miembro de la UE no se opone a la lista, y los demás han planteado una serie de objeciones, dijeron los funcionarios, que pidieron no ser identificados porque la decisión no es pública. Propuesta por el brazo ejecutivo de la UE, la lista incluye a Puerto Rico, Guam y otros territorios de Estados Unidos, así como a Arabia Saudita. Los próximos pasos serán discutidos en una reunión el viernes en Bruselas, dijeron los funcionarios.

La lista atrajo fuertes críticas del Tesoro de Estados Unidos cuando se presentó el 13 de febrero. El Tesoro afirmó tener "preocupaciones considerables" sobre el contenido y el "proceso defectuoso" con el que se había elaborado la lista. Panamá, que también se incluyó, describió la medida como "castigo injusto".

Fue la primera vez que la Comisión Europea elaboró una lista basada en su propia metodología, en la que incluía más países que una versión existente del Grupo de Acción Financiera Internacional, un órgano de vigilancia global.

Se agrega un país si se identifica "deficiencias estratégicas" en su marco de lucha contra el lavado de dinero, y pone obstáculos regulatorios para los bancos europeos que hacen negocios con clientes en esas jurisdicciones.