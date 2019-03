Millonario de Fortnite promete $100 millones para desarrolladores

Tim Sweeney, fundador multimillonario de Epic Games, ofrece $100 millones a desarrolladores de videojuegos, sin compromisos, para promover la industria.

Sweeney, con dilatada presencia de bajo perfil en el negocio de los videojuegos, irrumpió en el escenario internacional tras el éxito de Fortnite, juego gratuito que cuenta con más de 200 millones de fanáticos en todo el mundo.

En una presentación realizada el miércoles en la Game Developers Conference, feria comercial para diseñadores de videojuegos de San Francisco, Sweeney dejó en claro que su compañía es más que un éxito efímero. Epic posee el Unreal Engine, un software de diseño de juegos que a su juicio jugará un papel cada vez más importante no solo en los videojuegos, sino también en las películas y otros esfuerzos creativos. Epic también lanzó recientemente una tienda de juegos que corresponde a una parte más pequeña de las compras de clientes que las tiendas de aplicaciones administradas por Apple y Google de Alphabet.

En línea con los objetivos generales del Unreal Engine, los Epic MegaGrants están disponibles no solo para desarrolladores de juegos, sino además para cineastas, educadores y creadores de "proyectos de código abierto que benefician de cualquier manera a todo el ecosistema de creación de contenido digital", detalló Epic en un comunicado. El programa se basa en una iniciativa previa de donaciones de $5 millones, que acaba de finalizar.

Sweeney no exige que los beneficiarios de la subvención utilicen Unreal Engine o Epic Store. "No hay ganchos comerciales", afirmó Sweeney. "No hay que comprometerse con ningún producto final. Esta es nuestra forma de compartir el increíble éxito de Fortnite con tantos desarrolladores como sea posible".

El año pasado Epic, con sede en Cary, Carolina del Norte, recaudó mil 250 millones de dólares de inversionistas entre los que figuraron KKR & Co., Vulcan Capital, Kleiner Perkins y la startup de deportes electrónicos AXiomatic Gaming.

El año pasado, la compañía anunció un pozo total de US$100 millones para competiciones de Fortnite, abiertas tanto para aficionados como para jugadores profesionales.