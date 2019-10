Ministerio de Presidencia ve reducido su presupuesto por situación fiscal

El presupuesto recomendado para el Ministerio de la Presidencia para la vigencia fiscal 2020 será de $589 millones, cifra que representa una disminución de $294.4 millones respecto a los $883.4 millones solicitados por la institución para 2020 y de $209 millones si se compara con los $798 millones del presupuesto de Ley correspondiente a 2019.

Juan Antonio Ducruet, viceministro de la Presidencia, explicó a este diario que el ajuste es consecuencia de la "presión fiscal heredada" que existe en el país. "Vamos a tener que hacer un replanteamiento en la manera que se utiliza el presupuesto".

El viceministro, que representó ayer a la institución en la Comisión de Presupuesto, dijo que hace falta que suba la recaudación de impuestos para facilitar una mayor ejecución presupuestaria. "Esta es una realidad que le está pegando a todas las instituciones y pone presión en la capacidad de hacer inversiones que faciliten la gestión social y de competitividad", sostuvo.

Proyectos de la Secretaría Social, del Consejo Nacional del Agua (Conagua), del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades) verán reducidas sus asignaciones para el próximo ejercicio. Esto no significa, aclaró Ducruet, que "no se vayan a hacer las obras, si no que tendrán que ser replanteados y la ejecución no podrá llevar el ritmo normal mientras el país se recupera fiscalmente".

Ducruet estuvo acompañado en la sustentación del presupuesto por Benjamín Colamarco, exministro de Obras Públicas y actual director general de la Presidencia. Colamarco advirtió de un mal manejo administrativo de los contratos en el pasado.

Dijo que hubo casos de proyectos de electrificación en los que se licitaba por un lado la extensión de la red y en otro distinto las conexiones a las viviendas.

Se dieron casos de incumplimientos de contratistas y el resultado fue que en algunas localidades había líneas de electricidad pero no se hicieron las adecuaciones internas en las casas, quedando las familias sin suministro. Ducruet dijo que se está procediendo de una manera organizada para reactivar los contratos.

El Ministerio de la Presidencia solicitó además 16 traslados de partidas por un total de $101 millones, pero la Comisión no los pudo votar porque no había suficientes comisionados en la sala.