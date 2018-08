Nueva jornada de entrega de Cepadem en la Arena Roberto Durán

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició, este 20 de agosto, una nueva jornada de entrega de los certificados de pago negociables de la segunda partida del décimo tercer mes (Cepadem).

Así, este lunes y martes corresponde la entrega de los certificados a los beneficiarios no jubilados y jubilados, en la Arena Roberto Durán.

Hasta el momento la actividad ha transcurrido con normalidad.

Hoy iniciamos otra jornada de entrega masivas de #Cepadem Los días 20 y 21 para los No Jubilados y Jubilados Vivos y el 22 y 23 para los Benefiarios Fallecidos en la Arena Roberto Durán. Consulte en https://t.co/RBwNR7WJ3s para verificar si le corresponde y el día.

Mientras que el miércoles 22 y jueves 23 toca el turno a los viudos y viudas que les correspondía recibir sus certificados la semana pasada en el domo de la Universidad de Panamá.

Sin embargo, la jornada del 14 de agosto tuvo que ser suspendida ya que el lugar no tenía la capacidad suficiente para atender a tantas personas. Esta vez, la actividad será en la Arena Roberto Durán.

Olmedo Arrocha, director de Planificación e Inversiones del MEF, hizo un llamado a cumplir con la verificación, accediendo a la página cepadem.mef.gob.pa.

A las 5:54 am iniciamos la atención a los beneficiarios de #CEPADEM No Jubilados y Jubilados directos en la Arena Roberto Durán El miércoles y jueves (22 y 23 de agosto) atenderlos a las Viudas(os) que les correspondía en el Domo de la UP la semana pasada. @MEFPANAMApic.twitter.com/g3Z4BolCxX