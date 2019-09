Nuevo récord: venden un kilo de café de Panamá en 10 mil dólares

Un nuevo récord mundial estableció café de panamá este fin de semana: logró vender un kilo de café verde en $10 mil.

"Estamos orgullosos", comentó Guillermo Saint Malo Eleta, CEO del Grupo Eleta, quien estuvo al frente de esta venta junto a su socio Joseph Brodsky de Ninety Plus, en una actividad de café especial en Dubái.

The Espresso Lab, especialista en servir "cafés excepcionales" que provienen de los mejores granos de cafés especiales del mundo y preparados por hábiles baristas de Dubai, fue la que adquirió el kilo de café verde.

"Ellos [The Espresso Lab] lo venden a sus clientes a $250 por taza", señaló Saint Malo Eleta, en su cuenta de Twitter.

Destacó que esta venta representa "un hito para el café de Panamá".

Este lote de café vendido en Dubái es del productor de café panameño Ninety Plus. Durante una visita reciente a la finca Ninety Plus en Volcán, Chiriquí, el fundador de The Espresso Lab, Ibrahim Al Mallouhi, degustó algunos de estos cafés experimentales.

Tras su visita, invitó a Joseph Brodsky a compartir algunos lotes con "clientes selectos" de The Espresso Lab. Fue así que Brodsky y Saint Malo Eleta viajan a Dubái.

Ninety Plus rompió su propio récord de 5 mil un dólar el kilo, establecido en una subasta en 2017.

En julio pasado, otro café panameño, el Elida Estate Green Tip Coffee, impuso un récord: una libra de geisha natural superó la barrera de cotización de los 1,000 dólares durante la subasta en línea de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá.

Era la primera vez que sucedía en la historia de esa competición. En 2018, el precio ofertado fue de $803 por dicha marca.