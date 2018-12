Piden declarar nulos varios artículos de la reglamentación de la ley de impuesto de inmuebles

Una demanda contenciosa administrativa de nulidad fue interpuesta en la Corte Suprema de Justicia por varios artículos sobre el Decreto Ejecutivo No. 362 de 29 de noviembre de 2018 que reglamenta el mecanismo de retención del impuesto de inmuebles.

El recurso fue presentado por el abogado Víctor Martínez Cedeño.

Busca que se declare nulo por ilegal el artículo 5, el numeral 1 del artículo 7 y el artículo 10 del citado decreto, mediante el cual se norma el mecanismo de retención del impuesto de inmuebles, del cual sean objeto los bienes inmuebles y sus mejoras, que hayan sido financiados a través de préstamos o créditos hipotecarios o que sean garantizados por fideicomisos de garantías y de emisión de valores.

Su petición se fundamenta en el hecho de que, de conformidad con la legislación vigente, los bancos del sistema financiero nacional no pueden entregar información sobre las operaciones crediticias de sus clientes a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, indica que el impuesto de inmuebles se puede pagar en tres partidas anuales o mediante un pago anual y no en la forma en que se ha establecido en el Decreto Ejecutivo No. 362 de 29 de noviembre de 2018, ya que no es una forma establecida por la ley.

A juicio del jurista, el citado decreto ejecutivo, expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas, excede su potestad reglamentaria, pues incluye elementos que no están tampoco contemplados en la ley.

No es la primera demanda que se presenta sobre el tema, luego de que el 5 de este mes, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó en la Gaceta Oficial el reglamento de la norma.

Una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 66 de 2017, que modifica el Código Fiscal en materia de impuesto de inmuebles y permite a los bancos la retención de ese tributo, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, a título personal, por el abogado Olmedo Guillén.

La Ley 66 del 17 de octubre de 2017 introdujo tarifas más bajas para el Impuesto de Inmuebles, que comenzarán a regir a partir del 1 de enero del próximo año. Las viviendas registradas como patrimonio familiar con un valor de hasta $120 mil estarán exoneradas del pago de este tributo, de acuerdo con la norma.

