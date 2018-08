Productores se levantan de la mesa por falta de acuerdo

Las organizaciones gremiales del sector agropecuario del país decidieron levantarse de la mesa de negociaciones con el Gobierno, al no recibir respuesta al pliego de nueve peticiones propuestas por los productores para salvar al sector.

El encuentro, que se había programado el pasado 26 de julio, comenzó a las 11:00 a.m. con representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Comercio (MICI), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), pero al no recibir respuesta, decidieron abandonar la reunión.

Se trata de nueve puntos claves identificados por el sector productivo del país para poder subsistir ante la amenaza por el incremento de las importaciones en detrimento de la producción nacional.

Inicia mesa de diálogo entre representantes del gobierno y productores nacionales para atender peticiones en aras de un mejor sector agropecuario. #ApoyandoAlProductor@MIDAPANAMA@PresidenciaPmapic.twitter.com/SAEl0Np3Ht — imapanama (@imapanama) 3 de agosto de 2018

Uno de los temas que se incluye en el pliego de peticiones es la derogación del Decreto Ley 11 de 2006, que creó la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), además de que se elimine la medida de control de precios que ha estado vigente desde julio de 2014.

Los productores esperaban que al final de la reunión se les diera respuesta a cada una de las nueve peticiones.

"No estamos dispuestos a que se inicien nuevas mesas de trabajo, necesitamos acciones concretas", advirtió Augusto Jiménez, presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas. Los productores no revelaron las medidas que seguirán al no recibir respuesta de las autoridades.