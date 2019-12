Sacyr cae en bolsa tras anunciar suspensión de obras Canal de Panamá

MADRID, España (DPA) -Las acciones de Sacyr se desplomaron hoy en la bolsa de Madrid después de que la empresa española comunicara su intención de suspender las obras de ampliación del Canal de Panamá por no poder desarrollarlas con los costes pactados en el contrato original.La empresa española cayó más de un 10% en la primera sesión bursátil del año, convirtiéndose en la que más perdió en el mercado español.El consorcio encargado de los trabajos remitió el miércoles un ultimátum a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con un plazo de 21 días para resolver un sobrecoste de mil 625 millones de dólares que no figura en el contrato original y que supone el 50% del coste de los trabajos.La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rechazó poco después las “presiones” del consorcio, el llamado Grupo Unido por el Canal (GUPC), y advirtió de que si éste no cumple con el contrato, pondrá en acción los mecanismos previstos para completar la obra. El GUPC argumenta que este órdago se debe “la falta de respuesta” de la ACP ante sus requerimientos.El consorcio, integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, culpa al administrador de la autoridad del Canal, Jorge Quijano, de tratar de evitar la resolución del conflicto.La construcción del tercer juego de esclusas, adjudicada al GUPC por 3 mil 200 millones de dólares, es la parte más importantes del programa total de expansión, estimado en unos 5 mil 250 millones de dólares.La ampliación del Canal de Panamá comenzó en 2007 y está ejecutada en torno al 70%, pero las obras tienen un retraso de casi un año respecto a la fecha inicial de entrega, prevista en octubre de 2014. Se calcula que la expansión concluirá en junio de 2015.