Senado de Estados Unidos aprueba la gran reforma fiscal de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró este sábado de madrugada una primera victoria con la aprobación por el Senado de su histórica reforma fiscal.

El texto, aprobado por un estrecho margen de 51 votos a favor y 49 en contra, debe ser armonizado ahora con la versión adoptada por la Cámara de Representantes el 16 de noviembre y votado de nuevo. Si se concreta, será la primera gran reforma del mandato del 45º presidente de Estados Unidos, que no logró cumplir su promesa de derogar la ley sobre el sistema de salud de su predecesor, Barack Obama.

El vicepresidente Mike Pence anunció poco antes de las 02h00 locales el resultado de la votación, que fue recibido con aplausos y felicitaciones entre la mayoría. "Por primera vez desde 1986, la Cámara y el Senado adoptaron una gran reforma fiscal", se congratuló el presidente republicano de la Cámara, Paul Ryan.

"Una oportunidad como esta solo se presenta una vez por generación, debemos aprovecharla”. Ansioso por reivindicar una victoria en uno de los mejores días de su mandato hasta ahora, Trump tuiteó: “Estamos un paso más cerca de dar recortes tributarios ENORMES a las familias trabajadoras en todo Estados Unidos”. "¡Esperamos firmar una ley final antes de Navidad!”, agregó.

Biggest Tax Bill and Tax Cuts in history just passed in the Senate. Now these great Republicans will be going for final passage. Thank you to House and Senate Republicans for your hard work and commitment!