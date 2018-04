Spotify y Hulu ofrecen suscripción conjunta para atraer usuarios

Spotify Technology SA y Hulu LLC presentaron una suscripción combinada que reduce los precios mensuales de usar ambos servicios, una promoción diseñada para atraer nuevos usuarios de pago a los servicios de música y vídeo.

A partir de este verano, la música sin publicidad de Spotify Premium y más de 75 mil programas de televisión y películas en el servicio respaldado por publicidad de Hulu para Estados Unidos estarán disponibles por $12.99 al mes, informaron las compañías en un comunicado.

El miércoles, Hulu comenzará a ofrecer una suscripción de prueba de 99 centavos para su plan respaldado por anuncios durante tres meses como una introducción al paquete. El paquete tiene un precio menor a los $9.99 al mes de Spotify y $7.99 mensuales de Hulu al suscribirse por separado.

Hulu, propiedad en parte de Walt Disney Co., tenía alrededor de 17 millones de suscriptores hasta el año pasado, mientras que el líder del mercado, Netflix Inc., superó los 54 millones en Estados Unidos.

Spotify, que según trascendidos también planea una nueva versión de su servicio de música gratuito, espera llegar a alrededor de 200 millones de usuarios en todo el mundo a fines de año, incluidos 96 millones de suscriptores de pago, de acuerdo con una proyección de marzo.

Los gigantes tecnológicos Amazon.com Inc., Apple Inc. y Alphabet Inc. están compitiendo por una mayor participación del mercado de música por suscripción.