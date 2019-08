'Tips' de seguridad para sus tarjetas de crédito

Ser propietario de una tarjeta de crédito le brinda muchas ventajas, como no portar efectivo consigo, la posibilidad de acumular millas, descuentos directos para pagos recurrentes, entre otras. Al ser tan útiles e importantes, a su vez, son una gran responsabilidad. Estas contienen información personal muy valiosa, por lo que es fundamental protegerlas. A continuación compartimos algunos tips de seguridad para su tarjeta de crédito.

1. Evite ingresar los datos de su tarjeta de crédito en páginas de dudosa procedencia

En caso de realizar una compra en línea, verifique que el sitio sea seguro y confiable. El URL debe indicar HTTPS, en lugar de solo HTTP. Otro indicador es que en las pasarelas de pago digitales, tengan insignias oficiales de seguridad de cada marca, por ejemplo Mastercard Secure Code o Verified by Visa.

2. No pierda de vista su tarjeta y recupérela tan pronto sea posible

Es importante que no pierda de vista su tarjeta de crédito al momento de realizar un pago en el establecimiento. Por ejemplo, si visita un restaurante, procure que le lleven el punto de venta a la mesa o estar presente en el momento en que se realiza el cobro. De esta manera, minimizará el riesgo de fraude, que le tomen foto a su tarjeta o que la clonen.

3. Evite escribir su PIN en la tarjeta de crédito

Procure que ninguna contraseña o PIN de acceso sea guardada en el mismo lugar que la tarjeta. De esta manera, en caso de que la extravíe, podrá reportarla, y a la vez reducir el riesgo de que un desconocido tenga acceso a los datos de la misma.

4. No comparta los datos de su tarjeta con extraños ni desconocidos

Asegúrese de entregar los datos de su tarjeta solo a aquellas instituciones que cuenten con la debida autorización para su manejo, verifique que sus datos no sean compartidos a otras personas y no envíe imágenes de la misma por internet.

5. La información de su tarjeta de crédito es confidencial no facilite los datos por teléfono

Como recomendación, nunca ponga la comodidad por encima de la seguridad. Algunas empresas intentarán “facilitarle la vida” ofreciéndole la opción de no tener que visitar el local. Sin embargo, los datos de su tarjeta son su información confidencial, por lo que le recomendamos no compartirlos, menos si la empresa no le inspira confianza.

6. Procure que en los comercios solo se utilice el chip de la tarjeta

Procure mantener su tarjeta actualizada con los últimos sistemas de seguridad. Asegúrese de que su institución bancaria mantenga actualizada su tarjeta con las últimas tecnologías. Las tarjetas de crédito con chip son más seguras y reducen el riesgo de ser víctima de fraude o robo de identidad.

7. Busque referencias de los sitios de ventas 'online'

Otra práctica que puede resultar útil para conocer si una empresa es confiable para compras en línea, es investigar por otros medios, la reputación de la misma y los resultados que han tenido con otros clientes. Si las referencias son positivas, lo más probable es que sea una empresa confiable.

8. Cuando descarte su tarjeta, córtela

Cuando cambies de tarjeta, asegúrate de cortarla, sobre todo, en el chip o en la banda magnética, ya que estas contienen su información. Si la descartas sin mutilarla por completo, tu información puede caer en manos de desconocidos.

Estas son algunas recomendaciones para la seguridad de su tarjeta de crédito y proteger su información personal. ¿Qué otros métodos conoce para resguardar la suya? Déjenos saber en los comentarios.