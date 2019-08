Trump insiste en que la Fed debe hacer recortes de tasas 'más grandes y más rápidos'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el miércoles en su presión al banco central al pedirle más estímulos en momentos en que Wall Street parece perjudicada por los temores económicos.

"Tienen que recortar las tasas más y más rápido", escribió Trump en Twitter, en una serie de mensajes en los que aseguró que China no es el problema, sino "una Reserva Federal que es muy orgullosa" para admitir "su error" por haber subido las tasas "demasiado rápido".

“Three more Central Banks cut rates.” Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

....proud to admit their mistake of acting too fast and tightening too much (and that I was right!). They must Cut Rates bigger and faster, and stop their ridiculous quantitative tightening NOW. Yield curve is at too wide a margin, and no inflation! Incompetence is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

....terrible thing to watch, especially when things could be taken care of sooo easily. We will WIN anyway, but it would be much easier if the Fed understood, which they don’t, that we are competing against other countries, all of whom want to do well at our expense! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

Los futuros de acciones sugirieron que Wall Street reanudaría la venta masiva de esta semana a medida que empeore la guerra comercial de Trump con China.

Los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años cayeron bruscamente a medida que los inversores se alejaron de los activos más riesgosos en señal de crecientes temores de que la economía podría estar desacelerándose.