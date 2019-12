Uber crea consejo con personalidades internacionales

ASESORÍA

Uber presentó este miércoles un consejo con personalidades internacionales, incluyendo a un exprimer ministro peruano y un ex alto funcionario brasileño, que asesorará a la controvertida empresa de transporte privado. El nuevo consejo asesor tuvo su primera reunión esta semana, dijo el asesor de Uber David Plouffe en un blog.



El consejo está integrado por Roberto Dañino –exprimer ministro peruano del gobierno de Alejandro Toledo–; el expresidente del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil Gesner Oliveira; el excomisario de la Unión Europea Neelie Kroes; el presidente del Consejo de Calidad de la India Adil Zainulbhai; el expresidente del Comité Australiano de competencia y consumidores Allan Fells; y la princesa saudí Reema bint Bandar al Saud.



“Tuvimos discusiones enérgicas sobre todos los aspectos de nuestra empresa y los desafíos y oportunidades únicas que se presentan a Uber en el mundo", relató Plouffe sobre la reunión. "Mientras el comparto de transporte siga aumentando, seguiremos esperando los sinceros consejos y conocimiento del consejo", añadió.



Otros integrantes son el exsecretario de Transporte estadounidense Ray LaHood y Melody Barnes, exasistente del presidente estadounidense y directora del Comité de Política Doméstica de la Casa Blanca entre 2009 y 2012.



El negocio de Uber ha prosperado desde su lanzamiento en San Francisco en 2011. Pero la aplicación móvil ha tenido que enfrentar con la firme resistencia de choferes de taxis tradicionales en todo el mundo y a prohibiciones en algunos lados, por razones de seguridad y problemas legales y fiscales.



El miércoles taxistas cortaron varias calles en Buenos Aires en una de las tantas manifestaciones contra la empresa en el continente americano.



Los taxistas con licencia, quienes deben cumplir con cientos de horas de entrenamiento en muchos países y están sujetos a muchos reglamentos, suelen denunciar que los choferes de Uber no pagan impuestos ni las costosas licencias para trabajar.



Uber alega que no es una firma de transporte como las empresas de taxis y que simplemente relaciona choferes con los pasajeros.