Ventas de Grupo Wisa en el Aeropuerto Internacional de Tocumen bajaron 40%

En 2015, las tiendas operadas por Wisa generaron el 7.7% de los ingresos de la terminal aérea, es decir, unos 14.5 millones de dólares.

Las ventas de Grupo Wisa, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, bajaron un 40% en junio y julio, según la administración de la terminal aérea, luego de que la empresa fuera incluida en la Lista Clinton por las autoridades estadounidenses, bajo la sospecha de que el grupo era parte de una red de lavado de dinero.

Wisa es uno de los dos operadores de tiendas comerciales (duty free) más grandes en América Latina.

En Tocumen opera además de Wisa, Motta Internacional. Los grupos empresariales compitieron y ganaron en 2007 la concesión para operar los dutty free. Pagaron en total 173 millones por el uso de mil 500 metros cuadrados de la terminal 1 de Tocumen.

Joseph Fidanque III, gerente de Tocumen, S.A., se abstuvo de dar cifras concretas sobre el bajón que viene reportando Wisa en sus ventas, pero indicó que el aeropuerto ha recibido 100 mil dólares menos por la operación de la compañía que administra tiendas bajo el sello de La Riviera, Burberry, Brooks Brothers y Columbia en la terminal aérea.

“Viendo los números de los últimos meses, puedo decir que el impacto por la caída de las ventas de Wisa ha sido compensado por un incremento en las transacciones de otras tiendas”, comentó el gerente de Tocumen, S.A.

Al ser incluida en la Lista Clinton, los bancos locales cortaron el servicio de cobro por tarjetas de crédito a Wisa en Tocumen, situación que ha afectado sus ventas, tomando en cuenta que los viajeros manejan poco dinero en efectivo. Wisa tampoco puede comprar más mercancía a proveedores estadounidenses, los cuales se exponen a sanciones por las autoridades de ese país, si realizan alguna transacción con empresas incluidas en la Lista Clinton.

Además de la merma en las ventas, Wisa ha regresado dos locales comerciales que adquirió en el último año en Tocumen, específicamente, en el muelle norte. “Estos locales los vamos a licitar de nuevo”, indicó Fidanque III, quién reiteró que en estos momentos no hay ninguna causal para retirarle la concesión a Wisa, la cual vence en diciembre próximo.

Por el momento, Tocumen trabaja en su plan de adelantar la licitación de los duty free de la terminal 1, en el caso hipotético de que Wisa no pueda seguir operando sus locales comerciales.

La licitación debía realizarse a inicios de 2017, pero ahora se estima que el pliego de condiciones se publicará entre agosto y septiembre próximo. Informalmente, unos cinco operadores de duty free han mostrado interés por esta licitación.