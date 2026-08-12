A pocos días del plazo, solo 4 mil asegurados han decidido sobre su sistema de pensiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El 18 de agosto de 2026 vence el plazo para que los cotizantes de la CSS que tienen derecho a elegir decidan si permanecen en su actual sistema de pensiones o se trasladan al nuevo modelo establecido por la Ley 462 de 2025.

A seis días de que venza el plazo para que los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) que tienen derecho a hacerlo decidan si permanecen en su actual sistema de pensiones o migran voluntariamente al nuevo modelo de capitalización solidaria, apenas 4,878 personas han formalizado su decisión de trasladarse.

La cifra refleja una participación todavía reducida frente al universo de asegurados que podría cambiarse tras evaluar las opciones disponibles. De acuerdo con estimaciones de la CSS, entre 60,000 y 80,000 personas podrían mejorar sus condiciones de jubilación si analizan y toman una decisión dentro del plazo establecido.

Entre este grupo hay alrededor de 58,000 personas que se jubilarían en los próximos seis años, es decir, entre ahora y 2032. Se trata de hombres y mujeres que están próximos a retirarse y para quienes conocer cuánto recibirían bajo cada alternativa puede ser determinante.

También hay asegurados que permanecen en el antiguo subsistema de beneficio definido y que podrían beneficiarse de un cambio. En términos generales, se trata de personas con salarios relativamente altos y que aún cuentan con 8 o 10 años antes de jubilarse.

César Herrera, director de Finanzas de la CSS, dijo que la entidad cuenta con unos 700,000 usuarios registrados en Mi Caja Digital, pero solo una pequeña proporción ha utilizado activamente las herramientas disponibles para revisar su información y evaluar su futuro pensional.

El asegurado no está obligado a cambiarse de sistema, pero sí debe informarse y verificar cuál es el subsistema al que pertenece y qué implicaciones tiene permanecer en él o trasladarse.

Una vez que el asegurado ingresa a Mi Caja Digital, puede consultar su historial de salarios y revisar las cuotas registradas por sus empleadores. Esta revisión es importante porque pueden existir períodos que no aparezcan correctamente reflejados.

Los escenarios para cambiar de sistema

Tras la reforma, la CSS opera con tres regímenes de pensiones: el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido, el Subsistema Mixto y el nuevo Sistema Único de Capitalización Solidaria.

1.Si comenzó a cotizar después de aprobada la reforma de 2025, no tiene opción de elegir. Ingresa automáticamente al Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria.

2.Si está en el Subsistema Mixto y le faltaban más de seis años para jubilarse será trasladado automáticamente al nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria.

3.Si está en el Subsistema Mixto y le faltaban menos de seis años para jubilarseTiene dos opciones: permanecer en el Subsistema Mixto o trasladarse al nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria.

4.Si está en el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido

Puede permanecer en su sistema actual. No está obligado a cambiarse y, si no toma ninguna decisión, continúa en este régimen. Sin embargo, puede evaluar voluntariamente el traslado al nuevo sistema, especialmente si tiene un salario superior a $2,500 y varios años antes de jubilarse.