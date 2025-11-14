Secretario del Fondo de Ahorro de Panamá deja el cargo; buscan su sucesor

Abdiel Santiago deja el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP). El primer secretario y ejecutivo del fondo se despedirá del cargo el 4 de diciembre, después de más de una década al frente de la institución.

Durante su gestión, el FAP pasó de tener cerca de $1,200 millones a casi $3,100 millones en activos. Su cargo es equivalente al de un gerente general de un banco.

De acuerdo con una nota publicada en la página web del FAP este 14 de noviembre, la junta directiva anunciará próximamente al secretario interino.

En paralelo, ya han iniciado los contactos con firmas de búsqueda ejecutiva para lanzar un proceso local e internacional orientado a seleccionar al sucesor permanente.

“En nombre de la junta directiva, agradecemos a Abdiel por su liderazgo y sus importantes contribuciones”, señaló Mario R. Amaya, presidente de la directiva del FAP.

Se ha comunicado que Santiago deja el FAP porque ha decidido aceptar un nuevo reto profesional fuera de Panamá, en Estados Unidos, en el sector internacional de gestión de activos.

Sin embargo, seguirá apoyando al fondo como “asesor estratégico ad honorem” para asegurar que la transición se haga de manera ordenada y sin sobresaltos.

Entre 2021 y 2024, el FAP dejó de recibir $1,272 millones, recursos que, según el gobierno de Laurentino Cortizo, se destinaron a atender la crisis social y económica causada por la pandemia de COVID-19.

En octubre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó un canje a favor del FAP, convirtiendo los pagarés en bonos del Estado. Esta operación inyectó capital al Fondo y elevó su patrimonio a $3,028.8 millones.