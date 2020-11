Abogan por la extensión de las medidas laborales frente a la crisis por la Covid-19

CAFÉ CON LA PRENSA

El 31 de diciembre de 2020 será un día “crucial”, ya que va a marcar si se puede seguir avanzando hacia la recuperación económica o si se acelera la crisis en el país.

Así lo expresó el abogado laboralista y socio de la firma Alcogal, Jorge Federico Lee, en el Café con La Prensa, celebrado este martes 24 de noviembre.

En el foro virtual se abordó el tema del periodo de alivio financiero con la banca y la realidad laboral en el país, a causa de la pandemia de la Covid-19.

El abogado dijo que, en la actualidad, la economía panameña sigue recuperándose gradualmente, sin embargo, al terminar 31 de diciembre la crisis seguirá haciéndose sentir. “Al cierre del 31 de diciembre la crisis económica no va a desaparecer”, remarcó Lee, al señalar que si no se emiten nuevos instrumentos legales las empresas deberían reintegrar a sus trabajadores. Igualmente, las empresas se verán obligadas en enero a que todos sus trabajadores laboren en jornada completa aunque las empresas no tengan capacidad.

Lee expresó que, cuando faltan 38 días para que acabe el año, es evidente que no se ha logrado alcanzar el nivel de recuperación para reactivar a todos los trabajadores ni tampoco para que las empresas vayan a operar a los horarios que tenían antes de marzo pasado.

Según Lee, el sector que mejor comprueba este hecho es el hotelero, que hoy día cuenta con muchos establecimientos cerrados. Por ello, el experto planteó que es “indispensable” que cuanto antes se expidan nuevas medidas que proporcionen a la economía el tiempo suficiente para su recuperación y, a las empresas, un nivel aceptable de operaciones.

Esta opinión fue compartida por Aimée Sentmant de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá. Sentmant de Grimaldo dijo que es “urgente” las disposiciones que permitan la extensión de la suspensión de contratos laborales y de las jornadas reducidas.

Para poder extender la suspensión laboral se requiere de una nueva ley, no se puede hace por decreto ejecutivo, enfatizó Lee.

Información en desarrollo...