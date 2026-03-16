Abren proceso de licitación para reparar muelle de Aguadulce

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) abrió la convocatoria para el proceso de licitación para la reparación del muelle de concreto, la estructura de aluminio de la pasarela y el pontón flotante en el atracadero de El Salado, ubicado en Aguadulce, provincia de Coclé.

Se informó que las reparaciones están dirigidas a restablecer las condiciones de seguridad del atracadero y reactivar la actividad económica local, particularmente para pescadores artesanales y operadores turísticos de la zona, cuyas labores se han visto afectadas por condiciones climáticas adversas.

El precio de referencia para la obra es de 98,865 dólares y la fecha límite para que las empresas interesadas presenten sus propuestas es el 17 de abril de 2026.

La AMP informó que los trabajos incluyen la reparación de la infraestructura existente del muelle, así como mejoras en la pasarela de acceso y el pontón flotante, elementos clave para garantizar operaciones seguras de embarque y desembarque.