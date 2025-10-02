Panamá, 02 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MITRADEL

    Abren vacantes en Colón, Panamá Oeste y ciudad de Panamá

    José González Pinilla
    Abren vacantes en Colón, Panamá Oeste y ciudad de Panamá
    Anuncian nuevas ofertas de empleo. Cortesía/Mitradel

    El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció este miércoles nuevas oportunidades de empleo en varias regiones del país a través de su bolsa electrónica de Empleos Panamá.

    La convocatoria incluye puestos en distintos niveles y áreas, desde operativos y técnicos hasta profesionales especializados.

    Vacantes disponibles:

    Colón:

    • Supervisor de Bodega 3PL: Responsable de recepción, almacenaje, inventario y despacho de carga. Se requiere formación universitaria en Logística, Administración, Comercio Internacional o afines.

    • Ingeniero Civil: Encargado de elaborar informes y mantener registros de avance de obra; se solicita título profesional con idoneidad.

    Panamá Oeste:

    • Soporte de Sistemas Especiales: Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y tecnología; técnico o universitario en redes, ingeniería en sistemas o afines.

    • Mecánico con conocimientos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos; título de mecánica o certificación oficial.

    • Tornero: Atención y seguimiento de órdenes de trabajo; formación en tornería o mecánica de precisión.

    • Analista de Recursos Humanos: Apoyo en procesos de reclutamiento e inducción; licenciatura en Recursos Humanos o afines.

    • Mecánico de Equipo Pesado: Reparación y mantenimiento de camiones y tractomulas; conocimientos en mecánica diésel e hidráulica, con certificaciones.

    • Asistente Técnico de Laboratorio: Preparación, análisis y registro de muestras; gestión de inventarios y mantenimiento de equipos; formación en Química, Biología, Microbiología o tecnología en alimentos.

    • Técnico en Mecánica Automotriz: Diagnóstico y reparación de vehículos; mínimo 2 años de experiencia.

    Ciudad de Panamá:

    • Auxiliar Contable: Soporte en procesos contables; formación universitaria en Contabilidad y manejo de sistemas financieros.

    • Operadora de Casino Tragamonedas: Atención al cliente y manejo de máquinas tragamonedas; carnets de salud vigentes.

    • Gestor de Operaciones de Almacén, Compras y Despacho: Planificación y optimización de inventarios; manejo intermedio de Excel.

    • Analista de Datos: Limpieza, validación e integración de información; licenciatura en Ingeniería, sistemas o afines.

    • Preceptor: Médico clínico para supervisión de estudiantes; título en Medicina, preferible formación en Simulación Clínica.

    • Coordinador de Gestión Socioambiental: Elaboración de indicadores y estrategias ambientales; formación en Biología, Ingeniería Ambiental o afines.

    • Supervisor de Operaciones: Organización y control de actividades operativas; conocimientos en manejo de armas y capacitación de seguridad.

    • Agente Motorizado: Ejecución de instrucciones operativas; licencia de conducir motos y bachillerato completo.

    • Gerente de Operaciones en Planta de Fabricación: Gestión de producción con eficiencia y calidad; formación en Ingeniería Industrial, Mecánica o afines.

    • Inspector de Seguridad: Inspecciones diarias de seguridad; certificaciones en Seguridad y Salud Ocupacional.

    • Coordinador de Inventario y Costos: Control de inventario y seguimiento de proyectos; conocimientos en presupuestos y almacenamiento.

    El ministerio informó que los interesados pueden postular a estas vacantes directamente a través de la bolsa electrónica de Empleos Panamá.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • Fiscalía anticorrupción fracasa en intento de agravar medidas cautelares al exdirector de Ifarhu. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de octubre. Leer más