Abren vacantes en Colón, Panamá Oeste y ciudad de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció este miércoles nuevas oportunidades de empleo en varias regiones del país a través de su bolsa electrónica de Empleos Panamá.

La convocatoria incluye puestos en distintos niveles y áreas, desde operativos y técnicos hasta profesionales especializados.

Vacantes disponibles:

Colón:

Supervisor de Bodega 3PL: Responsable de recepción, almacenaje, inventario y despacho de carga. Se requiere formación universitaria en Logística, Administración, Comercio Internacional o afines.

Ingeniero Civil: Encargado de elaborar informes y mantener registros de avance de obra; se solicita título profesional con idoneidad.

Panamá Oeste:

Soporte de Sistemas Especiales: Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y tecnología; técnico o universitario en redes, ingeniería en sistemas o afines.

Mecánico con conocimientos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos; título de mecánica o certificación oficial.

Tornero: Atención y seguimiento de órdenes de trabajo; formación en tornería o mecánica de precisión.

Analista de Recursos Humanos: Apoyo en procesos de reclutamiento e inducción; licenciatura en Recursos Humanos o afines.

Mecánico de Equipo Pesado: Reparación y mantenimiento de camiones y tractomulas; conocimientos en mecánica diésel e hidráulica, con certificaciones.

Asistente Técnico de Laboratorio: Preparación, análisis y registro de muestras; gestión de inventarios y mantenimiento de equipos; formación en Química, Biología, Microbiología o tecnología en alimentos.

Técnico en Mecánica Automotriz: Diagnóstico y reparación de vehículos; mínimo 2 años de experiencia.

Ciudad de Panamá:

Auxiliar Contable: Soporte en procesos contables; formación universitaria en Contabilidad y manejo de sistemas financieros.

Operadora de Casino Tragamonedas: Atención al cliente y manejo de máquinas tragamonedas; carnets de salud vigentes.

Gestor de Operaciones de Almacén, Compras y Despacho: Planificación y optimización de inventarios; manejo intermedio de Excel.

Analista de Datos: Limpieza, validación e integración de información; licenciatura en Ingeniería, sistemas o afines.

Preceptor: Médico clínico para supervisión de estudiantes; título en Medicina, preferible formación en Simulación Clínica.

Coordinador de Gestión Socioambiental: Elaboración de indicadores y estrategias ambientales; formación en Biología, Ingeniería Ambiental o afines.

Supervisor de Operaciones: Organización y control de actividades operativas; conocimientos en manejo de armas y capacitación de seguridad.

Agente Motorizado: Ejecución de instrucciones operativas; licencia de conducir motos y bachillerato completo.

Gerente de Operaciones en Planta de Fabricación: Gestión de producción con eficiencia y calidad; formación en Ingeniería Industrial, Mecánica o afines.

Inspector de Seguridad: Inspecciones diarias de seguridad; certificaciones en Seguridad y Salud Ocupacional.

Coordinador de Inventario y Costos: Control de inventario y seguimiento de proyectos; conocimientos en presupuestos y almacenamiento.

El ministerio informó que los interesados pueden postular a estas vacantes directamente a través de la bolsa electrónica de Empleos Panamá.