Panamá, 20 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INCIDENTE

    Acceso al Centro de Visitantes de Miraflores permanece cerrado tras incidente en la vía del ferrocarril

    El acceso al Centro de Visitantes de Miraflores permanece cerrado tras un incidente en la vía del ferrocarril.

    Getzalette Reyes
    Acceso al Centro de Visitantes de Miraflores permanece cerrado tras incidente en la vía del ferrocarril
    A raíz del suceso, el centro de visitantes estará cerrado. LP

    El Canal de Panamá informó que la mañana de este viernes 20 de febrero de 2026 se registró un accidente en la vía del ferrocarril, a la altura de la entrada al Centro de Visitantes de Miraflores, que involucró al tren y a un colaborador de la institución.

    De acuerdo con el comunicado oficial, los Bomberos del Canal de Panamá brindaron los primeros auxilios en el lugar y coordinaron el traslado del afectado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

    Como medida preventiva, el acceso al Centro de Visitantes de Miraflores permanecerá cerrado temporalmente mientras se atiende la situación.

    El Centro de Visitantes de Miraflores es uno de los principales atractivos turísticos del Canal de Panamá, donde nacionales y extranjeros pueden vivir de cerca la experiencia del tránsito de buques por la vía interoceánica. El edificio cuenta con una terraza abierta en la planta baja y gradas en el primer piso que permiten observar el funcionamiento de las esclusas y el movimiento de los barcos.

    La administración del Canal indicó además que se han habilitado rutas alternas por Balboa y Corozal para los colaboradores vinculados a la operación de la vía interoceánica.

    Información en desarrollo...

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Panamá Ports: una inconstitucionalidad que no extraña. Leer más
    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Panamá ‘mantiene’ veto a empresas europeas en licitaciones públicas tras ratificación de la UE: Mulino. Leer más