Acciones de Revolution Medicines se disparan por avances en medicamento contra el cáncer de páncreas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La farmacéutica ha captado la atención de los inversionistas por los avances de su tratamiento experimental contra uno de los cánceres más difíciles de tratar. Las acciones se cotizaron en $191.76.

Una prometedora investigación de un fármaco experimental que puede tratar el cáncer de páncreas, atrae la atención de inversionistas en el mercado de valores internacional.

Se trata de Revolution Medicines, la farmacéutica especializada en biotecnología y oncología con sede en Redwood City, California, que ha desarrollado Daraxonrasib, un medicamento experimental en forma de pastilla diseñado para tratar el cáncer de páncreas y otros tumores sólidos.

El fármaco que esta en fase de ensayo clínico según investigaciones médicas redujo en 60% el riesgo de muerte frente a la quimioterapia convencional.

El 22 de julio de 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos —FDA, por sus siglas en inglés— aceptó para revisión la solicitud de aprobación presentada por Revolution Medicines. La aceptación de la solicitud no equivale todavía a una autorización para comercializar el producto.

CEO de Revolution Medicines. Foto de Bloomberg News/Mark Kauzlarich

Más allá del laboratorio donde sigue la investigación que además debe ser certificada por las autoridades de la salud estadounidense, Revolution Medicines es hoy noticia en el mercado de valores donde sus acciones se han disparado.

Las acciones de Revolution Medicines, que cotizan en el Nasdaq con el símbolo RVMD.

Según los datos mostrados por Yahoo Finance, las acciones de Revolution Medicines (RVMD) registran este martes 4 de agosto una fuerte subida y cotizan en $191.64, cerca de su máximo de las últimas 52 semanas.

En la jornada, el precio avanzó $9.19, equivalente a aproximadamente 5.0%, frente al cierre anterior de $182.45. Durante los últimos cinco días, la acción acumula una ganancia de 4.42%, aunque con fluctuaciones marcadas entre aproximadamente $179 y $192.

El valor alcanzó durante el día un máximo de $192.19, muy próximo a su récord anual de $194.56. Esto significa que la cotización se encuentra apenas 1.5% por debajo de su máximo de 52 semanas. En ese periodo, la acción ha llegado a cotizar tan bajo como $34, lo que refleja la magnitud de su revalorización.

La empresa alcanza una capitalización bursátil de $40,817 millones. El precio objetivo promedio a un año señalado por Yahoo Finance es de $207, alrededor de 8% por encima de la cotización actual.

Pese al entusiasmo del mercado, Revolution Medicines todavía reporta pérdidas, con una utilidad por acción de –$7.11, por lo que no presenta una relación precio-beneficio. El movimiento reciente parece estar vinculado principalmente con las expectativas sobre daraxonrasib y su posible avance regulatorio.

La empresa tiene previsto publicar este 5 de agosto los resultados financieros del segundo trimestre.

Un dato curioso es que a inicios de este año 2026 la farmacéutica Merck estuvo en conversaciones para comprar la empresa desarrolladora de medicamentos contra el cáncer Revolution Medicines, pero la negociación no prosperó y se pausó. Este martes las acciones de Merck & Co Inc estaban en $128.68.

Nota: Información realizada con datos de agencias de noticia, Yahoo Finance, FDA, SEC.