Acodeco advierte sobre fallas en etiquetado de eficiencia energética en equipos de aire acondicionado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Acodeco detecta que 205 de 208 modelos de aires acondicionados en comercios de Panamá incumplen normas de etiquetado energético, afectando la información al consumidor.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) dio a conocer que detectó incumplimientos generalizados en el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, tras inspecciones realizadas en comercios de la ciudad de Panamá.

De acuerdo con resultados preliminares del Departamento de Metrología, se visitaron 22 locales comerciales donde se revisaron 15 marcas y un total de 208 modelos de acondicionadores de aire. De estos, solo tres cumplían con las normas de etiquetado, mientras que 205 presentaban irregularidades.

Las verificaciones se centraron en confirmar que los equipos exhibieran la etiqueta de eficiencia energética de forma visible y accesible, tal como lo exigen los reglamentos técnicos vigentes y la legislación nacional. Esta información permite a los consumidores conocer el nivel de consumo eléctrico antes de realizar una compra.

Según la Acodeco, estas normas buscan garantizar el uso racional y eficiente de la energía, así como brindar herramientas claras para comparar productos y optar por aquellos que generen menor impacto en la factura eléctrica.

Verifican 22 comercios en Panamá: mayoría de aires acondicionados no cumple normas. Foto/Acodeco

La entidad reiteró que continuará con estas verificaciones a nivel nacional, a fin de que los comercios cumplan con la normativa y los consumidores tengan acceso a información veraz al momento de adquirir estos equipos.