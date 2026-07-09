Acodeco: decomisan 188 libras de arroz contaminado en Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En un operativo de vigilancia y fiscalización en diferentes distritos, la administración regional de Los Santos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que decomisó 188.25 libras de arroz contaminado.

De acuerdo con un reporte de la entidad, el arroz estaba contaminado con larvas de polillas y gorgojos.

Además, en las distintas inspecciones en diversos comercios se detectaron 500 productos vencidos y 34 deteriorados.

Por otro lado, se informó que en la fiscalización a cinco agentes económicos también se detectó un producto sin precio a la vista y 37 libras de arroz deteriorado, mercancía que fue retirada del mercado.

Con respecto a los combustibles, la Acodeco indicó que los inspectores detectaron una estación, ubicada en el distrito de Las Tablas, que incumplía con la obligación de mantener visibles los precios oficiales.

En las estaciones visitadas en el distrito de Tonosí, se informó que cumplían con las disposiciones establecidas por la Secretaría Nacional de Energía.

En este mismo distrito, se detectó un establecimiento comercial que mantenía a la venta 412 productos vencidos y 16 productos deteriorados, los cuales fueron retirados.

La Acodeco resaltó que además de las inspecciones, la dirección regional de Los Santos llevó a cabo jornadas de orientación dirigidas a propietarios, administradores y colaboradores de establecimientos comerciales sobre la correcta aplicación de los beneficios contemplados en la legislación para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.