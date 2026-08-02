Acodeco descarta multas a minisúper por tanques de gas con menos contenido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aclaró que los operativos de verificación del contenido neto de los cilindros de gas de 25 libras no tienen como objetivo sancionar a minisúper, abarroterías u otros comercios minoristas cuando se detecta un tanque con menos gas del establecido.

La aclaración se produce luego de la preocupación manifestada por propietarios de minisúper y abarroterías, quienes en los últimos días advirtieron que evaluaban suspender la venta de cilindros de gas de 25 libras por temor a ser sancionados durante los operativos de inspección. La incertidumbre surgió tras denuncias de comerciantes que aseguraban que la responsabilidad por un eventual faltante de contenido debía recaer sobre las empresas distribuidoras y no sobre los establecimientos que comercializan los cilindros sellados.

Ante este escenario, la Acodeco reiteró que las investigaciones buscan determinar en qué etapa de la cadena de distribución se produce la anomalía y que las sanciones, de comprobarse un incumplimiento, recaerán sobre los responsables.

La entidad explicó que, durante las inspecciones, los funcionarios verifican el peso de los cilindros con equipos calibrados. Si se detecta un faltante de contenido, el tanque es retirado del punto de venta y trasladado a la sede principal de la institución para realizar las verificaciones técnicas e iniciar la investigación correspondiente.

Posteriormente, se notifica al distribuidor responsable para que presente sus descargos y, si se comprueba un incumplimiento de las normas sobre contenido neto, se aplican las sanciones contempladas en la legislación vigente.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi, reiteró que el propósito de estas acciones es garantizar que los consumidores reciban la cantidad de gas por la que pagan.