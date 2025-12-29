Acodeco detecta productos vencidos, publicidad engañosa y precios ocultos en operativos navideños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) levantó 324 actas por anomalías en establecimientos comerciales a nivel nacional durante los primeros ocho días del operativo navideño, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas y proteger los derechos de los consumidores.

Según el comunicado oficial de la entidad, la mayoría de las irregularidades corresponde a incumplimientos de la Ley 45 de 2007, de protección al consumidor y defensa de la competencia, con 212 anomalías, principalmente por venta de productos vencidos, falta de precios a la vista y otras infracciones detectadas durante las inspecciones.

El informe también detalla 77 anomalías relacionadas con la veracidad de la publicidad, mientras que 13 incumplimientos se vinculan a la Ley 1 de 2018, sobre el uso de bolsas reutilizables, por emplear bolsas plásticas no autorizadas o carecer del certificado de conformidad.

Además, se registraron 12 irregularidades a la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

En materia de control de precios, Acodeco levantó 10 actas por incumplimientos al Decreto Ejecutivo N.º 28 de 30 de junio de 2025, que regula los precios de determinados productos.

Se detectaron productos vencidos y ofertas engañosas. Cortesía Acodeco

De forma paralela, los funcionarios realizaron verificaciones en comercios de todo el país para constatar el cumplimiento de las normas de publicidad, la revisión de fechas de vencimiento de productos perecederos, la exhibición clara de precios y el correcto funcionamiento de escáneres de precios y balanzas, entre otras acciones de control.

La institución reiteró a los consumidores la importancia de solicitar y conservar la factura de toda compra, ya que este documento es indispensable para presentar reclamos.

Asimismo, recomendó informarse previamente sobre las políticas y condiciones del comercio al adquirir bienes o servicios, ya sea para uso personal o como obsequio.

Acodeco recordó que todo bien nuevo cuenta con una garantía legal no negociable, que inicia a partir de la entrega del producto y no desde el momento del abono.

En los casos en que el proveedor no pueda entregar el bien por causas atribuibles al comercio, el consumidor tiene derecho a la devolución total del dinero pagado.

Finalmente, la entidad informó que el Sistema de Información y Denuncia Institucional (SINDI) se mantiene disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de WhatsApp y Telegram (6330-3333), las redes sociales @AcodecoPma en Facebook y X, y el sitio web oficial de la institución, para atender denuncias y consultas.

El operativo navideño culminará con jornadas de verificación los días 29 y 30 de diciembre en todo el país.