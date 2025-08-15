Panamá, 16 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ALIMENTACIÓN

    Acodeco exige identificar productos sucedáneos para evitar engaños a los consumidores

    Getzalette Reyes
    Acodeco recuerda la obligación de identificar productos sucedáneos. Archivo

    La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó a los agentes económicos su obligación legal de informar de manera clara, veraz y completa cuando un producto sea un sucedáneo o imitación, en cumplimiento de la Ley 45 del 31 de octubre de 2007.

    Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos

    El aviso de la institución se produce tras recientes denuncias sobre la comercialización de “queso falso” en el mercado panameño, lo que llevó incluso al presidente José Raúl Mulino a exigir que estos productos estén debidamente identificados para que el consumidor pueda tomar decisiones informadas.

    Según Acodeco, menús, cartas, afiches, pizarras y cualquier otro medio de comunicación comercial deben especificar los ingredientes utilizados y señalar visiblemente si el producto sustituye a otro alimento o insumo. La información debe entregarse antes de la compra o consumo.

    El incumplimiento de estas disposiciones podría constituir publicidad engañosa y derivar en sanciones previstas en la Ley 45 de 2007. La entidad subraya que estas medidas buscan garantizar la transparencia y fortalecer la confianza del consumidor en los establecimientos de alimentos y bebidas.

    Acodeco también instó a la ciudadanía a solicitar información antes de adquirir o consumir un producto, y a reportar cualquier irregularidad a través de su asistente virtual Sindi, disponible las 24 horas mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como por redes sociales, su página web y el 311 del Centro de Atención Ciudadana.

