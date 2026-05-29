Acodeco fiscaliza que estaciones cumplan con la reducción en los nuevos precios del combustible

Advierten que las estaciones de servicio que no apliquen las nuevas tarifas vigentes desde este viernes se enfrentarán a severas sanciones.

Con el fin de fiscalizar que todas las estaciones de servicio del país apliquen de forma correcta la disminución en los precios máximos de venta de los combustibles líquidos, se inició una serie de inspecciones a nivel nacional por parte de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

La entidad explicó que esta movilización de inspectores busca evitar cobros indebidos.

La Acodeco advirtió que sancionará con rigor a aquellos establecimientos que incumplan con los nuevos precios que están vigentes desde este viernes 29 de mayo y se mantendrán hasta el viernes 12 de junio de 2026.

Acodeco verifica que se aplique la reducción en el precio del combustible.

El nuevo esquema de precios máximos por litro y galón:

Gasolina de 95 octanos: Baja cerca de dos centavos por litro, fijándose en $1.34 ($5.06 por galón).

Gasolina de 91 octanos: Disminuye aproximadamente dos centavos por litro, quedando en $1.25 ($4.74 por galón).

Diésel bajo en azufre: Registra la mayor reducción con cuatro centavos menos, situándose en $1.28 por litro ($4.84 por galón).

La institución responsable de la defensa del consumidor recordó a todos los conductores la importancia de exigir su factura de compra al momento de abastecerse de combustible.

Denuncias

Asimismo, la entidad exhortó a la ciudadanía a denunciar de forma inmediata cualquier anomalía detectada en los precios a través de la línea de Atención Ciudadana 311 o mediante las plataformas digitales de la Acodeco.

En tanto, el mercado internacional de los hidrocarburos continúa experimentando constantes fluctuaciones con periodos de alzas y bajas. Este comportamiento inestable responde de forma directa a la persistencia del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha provocado cierres temporales y aperturas intermitentes en el estratégico estrecho de Ormuz.

Pese a este panorama global, se mantienen vigentes los precios tope del subsidio estatal de $0.88 por litro para la de 91 octanos, $0.90 para el diésel y $1.00 para la de 95 octanos.