Acodeco ordena suspender aumento en tarifas móviles de Más Móvil y Tigo

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ordenó este jueves 12 de marzo la suspensión provisional del aumento en las tarifas de los planes de telefonía celular anunciados por las empresas Cable & Wireless Panamá (Más Móvil) y Tigo Panamá. Esto, como parte de una investigación administrativa que lleva adelante por la presunta comisión de prácticas monopolísticas.

Según la entidad, la medida aplica para los planes prepago como pospago que habían sido implementados y que se mantienen vigentes durante este 2026.

Acodeco fundamenta sus decisión en lo establecido en el artículo 105 de la Ley 45 de 2007 y el artículo 27 del Decreto Ejecutivo 8-A de 2009, que regulan las normas de libre competencia y protección al consumidor en Panamá.

La entidad advirtió que si las empresas telefónicas aplican el aumento durante la suspensión, los usuarios podrán presentar las denuncias a través de la línea 311 y el correo info@acodeco.gob.pa.

De comprobarse alguna irregularidad, dijo la Acodeco, las compañías podrían enfrentar sanciones por desacato.

La investigación de Acodeco se produce luego de una solicitud que presentó la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP).

De acuerdo a la ASEP, se han implementado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada, situación que ha generado inquietud y malestar entre los usuarios.

Resaltó que el mercado de telecomunicaciones en Panamá está diseñado bajo un esquema de libre competencia, por lo que las empresas telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector.