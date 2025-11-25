Acodeco realiza monitoreo de precios por el Black Friday y temporada navideña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Previo a la temporada de compras por el Black Friday y la época de fin de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que llevó a cabo varios monitoreos de precios de diversos artículos electrónicos.

El comercio a nivel nacional presenta diferentes ofertas por el tradicional Black Friday (viernes 28 de octubre) y por las compras de fin de año para el Día de las Madres (8 de diciembre) y la Navidad.

La entidad adelantó que las primeras encuestas de precios, que ofrecen diferentes almacenes de computadoras, tabletas, celulares y televisores, pueden ser consultadas en la página web www.acodeco.gob.pa, en la sección de “Estadísticas y Precios (encuestas especiales)”.

Por otro lado, la Acodeco resaltó que se estará informando periódicamente de aquellos productos que son de mayor consumo durante las celebraciones de fin de año, tales como arbolitos de Navidad, carnes (pavo, jamón, pollo, etc.), cena navideña, entre otros.

De igual forma, se destaca que estos sondeos son esenciales para que el consumidor esté informado, a fin de poder comparar precios para tomar decisiones de compra. Asimismo, que, al publicar los precios, se estimula la competencia entre los comercios, lo que podría derivar en beneficio del consumidor.