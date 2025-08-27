Acodeco recibe 1,545 quejas por incumplimiento de garantía y falta de información en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó 1,545 quejas presentadas entre enero y julio de 2025, siendo el incumplimiento de garantía, la falta de información y la devolución de dinero los principales motivos.

Según cifras oficiales, los reclamos representan un monto total de B/.13,061,256.20. De este total, 609 quejas corresponden a incumplimiento de garantía (B/.4,392,318.35), 286 a falta de información (B/.2,648,402.13) y 189 a devolución de dinero (B/.1,266,483.90).

Otros motivos incluyen incumplimiento de servicio (128 quejas por B/.210,205.36), resolución de contrato (97 por B/.32,147.09), incumplimiento de contrato (45 por B/.2,150,607.81), vicios ocultos (42 por B/.1,122,854.76), custodia del bien (39 por B/.85,190.32) y cláusulas abusivas (38 por B/.899,420.97), entre otros.

En el mismo periodo, 1,291 quejas fueron resueltas a favor de los consumidores, con una cuantía total de B/.11,700,776.68. Entre ellas destacan 466 casos por incumplimiento de garantía, 226 por falta de información y 135 por devolución de dinero.

La Acodeco recordó −a través de un comunicado− que los consumidores pueden presentar reclamos relacionados con garantías, vehículos, viviendas, incumplimiento de contratos o servicios, cobros indebidos, publicidad engañosa, vicios ocultos e irregularidades en el historial de crédito, entre otros.

La entidad instó a los ciudadanos a ejercer su derecho a reclamar y, en caso de no recibir respuesta del proveedor, acudir con la documentación correspondiente a las oficinas de Acodeco o comunicarse al 510-1300.