Acodeco recuerda que colegios no pueden imponer venta exclusiva de uniformes y útiles escolares

Acercándose el inicio del nuevo período escolar 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que la venta de uniformes, libros y cualquier indumentaria escolar no puede estar sujeta a una venta atada, tal como lo establece la Ley 45 de 2007.

Ramón Abadi Balid, director de la entidad, explicó que los centros educativos no pueden obligar a los padres de familia a adquirir estos productos únicamente dentro del plantel o en un solo comercio.

En su lugar, deben limitarse a definir las características, colores, telas y estándares del uniforme o de los útiles requeridos, permitiendo a los consumidores elegir libremente dónde realizar la compra.

Foto: Elysée Fernández

Subrayó que los padres tienen el derecho de seleccionar el establecimiento que mejor se ajuste a su presupuesto, fomentando la libre competencia y protegiendo la economía familiar.

Añadió que, incluso cuando un colegio cambia de uniforme, la compra en un proveedor específico solo puede ser una recomendación y no una obligación, y debe existir un margen de tolerancia para adquirirlos en otros comercios.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia a denunciar ante la Acodeco cualquier imposición o práctica irregular, incluso de manera anónima. La institución aseguró que investigará y sancionará de forma ejemplar a los centros educativos que incumplan la normativa vigente.

Se puede presentar una queja a través de la plataforma en línea, WhatsApp o Telegram 6330-3333, redes sociales @AcodecoPma, o de forma presencial en la sede principal y oficinas regionales.