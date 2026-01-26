Panamá, 26 de enero del 2026

    Acodeco recuerda que colegios no pueden imponer venta exclusiva de uniformes y útiles escolares

    Yasser Yánez García
    Acercándose el inicio del nuevo período escolar 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que la venta de uniformes, libros y cualquier indumentaria escolar no puede estar sujeta a una venta atada, tal como lo establece la Ley 45 de 2007.

    Ramón Abadi Balid, director de la entidad, explicó que los centros educativos no pueden obligar a los padres de familia a adquirir estos productos únicamente dentro del plantel o en un solo comercio.

    En su lugar, deben limitarse a definir las características, colores, telas y estándares del uniforme o de los útiles requeridos, permitiendo a los consumidores elegir libremente dónde realizar la compra.

    Subrayó que los padres tienen el derecho de seleccionar el establecimiento que mejor se ajuste a su presupuesto, fomentando la libre competencia y protegiendo la economía familiar.

    Añadió que, incluso cuando un colegio cambia de uniforme, la compra en un proveedor específico solo puede ser una recomendación y no una obligación, y debe existir un margen de tolerancia para adquirirlos en otros comercios.

    Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia a denunciar ante la Acodeco cualquier imposición o práctica irregular, incluso de manera anónima. La institución aseguró que investigará y sancionará de forma ejemplar a los centros educativos que incumplan la normativa vigente.

    Se puede presentar una queja a través de la plataforma en línea, WhatsApp o Telegram 6330-3333, redes sociales @AcodecoPma, o de forma presencial en la sede principal y oficinas regionales.

    Yasser Yánez García


