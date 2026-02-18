Acodeco registró más de $27 mil en sanciones por incumplir descuentos a jubilados en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que como parte del seguimiento y quejas por incumplimiento de la Ley 6 de 1987, la cual dicta el trato preferencial y descuentos para pensionados, jubilados y personas de la tercera en 2025 se confirmaron cerca de 500 situaciones irregulares.

Las cifras del Departamento de Investigación de la Acodeco detallan que, a lo largo del año pasado, se registraron 498 situaciones irregulares vinculadas a la omisión de estos beneficios.

Entre las anomalías principales detectadas por la institución se encuentran:

138 por incumplir la tasa de interés especial.

118 por no aplicar el 25% de descuento en restaurantes.

93 por ausencia de letreros visibles que informen los beneficios.

59 por no otorgar el interés preferencial en préstamos.

23 por no aplicar el 15% de descuento en comidas rápidas.

16 por negarse a otorgar el descuento.

11 por no validar el 25% en transporte aéreo.

Según un comunicado de la Acodeco, por incumplir esta disposición, durante el año pasado se sumaron $27,460.00 en 63 sanciones impuestas en primera instancia.

La Acodeco explicó que el proceso inicia tras recibir una denuncia; se elabora un informe remitido al Departamento de Verificación para inspeccionar los establecimientos y, de comprobarse la falta, se levanta el acta para iniciar el proceso sancionador.

La institución recordó que beneficios en servicios como cable o internet no están contemplados en la Ley 6 de 1987, a pesar de las denuncias presentadas por ciudadanos en estos rubros.

La entidad reiteró que continuará vigilando el cumplimiento de esta ley para garantizar los descuentos obligatorios y el trato preferencial a este grupo de la población.