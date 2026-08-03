Acodeco y comerciantes de los minusúper logran acuerdo: seguirá la venta del tanque de gas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi, se reunió con las distintas asociaciones de comerciantes asiáticos y señaló que aunque seguirán las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el peso del cilindro de gas, se mantendrá la venta.

Los minisúper y las abarroterías seguirán comercializando el tanque de gas de 25 libras que tiene precio subsidiado, así lo aclaró el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi Balid, luego de reunirse con distintas asociaciones de comerciantes asiáticos que operan en el país.

“El tanque de gas no estará desabastecido”, dijo Abadi Balid, en entrevista con TVN Noticias al reiterar que hasta el momento se mantiene la comercialización en los minusúper y abarroterías.

El adminitrador informó que en la reunión con las asociaciones de comerciantes asiáticos salió ‘humo blanco’ y acordaron “fortalecer el diálogo y avanzar en soluciones conjuntas en beneficio de los consumidores y del comercio formal”.

Ramón Abadi Balid, administrador de la Acodeco. LP/Carlos Vidal

Señaló que la Acodeco continuará firme con las investigaciones sobre los faltantes de gas en los cilindros de 25 libras hasta alcanzar una solución absoluta que garantice el peso exacto y los derechos de los consumidores.

Abadi indicó que el organismo tiene facultad para multar tanto a los procesadores y distribuidores del gas doméstico como a los comerciantes en caso de que se detecten anomalías tanto por el peso, como por el precio exhibido de los productos.

Se han detectado 153 anomalías relacionadas con la comercialización del tanque de gas doméstico. Cortesía Acodeco

Reveló que durante 375 inspecciones de contenido neto realizadas a comercios se detectaron 154 anomalías en cilindros de gas de 25 libras. Entre las irregularidades se encontraron tanques con menor peso y, en algunos casos, sin el sello de seguridad correspondiente.

Abadi Balid explicó que la institución mantiene una investigación para determinar en qué punto de la cadena de suministro se pierde el contenido del cilindro. Las verificaciones abarcan a productores, distribuidores, subdistribuidores y comercios, con el apoyo de otras autoridades, entre ellas el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Hasta el momento no se han aplicado multas por la alteración del peso, mientras se identifican responsabilidades.

Tras las conversaciones con las asociaciones de comerciantes, se acordó mantener la venta del tanque de gas en minisúper y abarroterías. La Acodeco aclaró que los comerciantes minoristas no serán sancionados por recibir un cilindro con menor peso si conserva su sello de seguridad, pero deberán cumplir con exhibir el precio oficial y garantizar que el producto tenga el sello correspondiente.