ACP amplía plazos para licitación de puertos y gasoducto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) extendió el plazo para la presentación de propuestas en el proceso de precalificación para la licitación de dos puertos y un gasoducto.

A través de un comunicado, la entidad informó que, tras realizar algunos ajustes, se decidió ampliar el plazo para presentar solicitudes de aclaración hasta el 8 de abril de 2026, mientras que la fecha para entregar los documentos de precalificación será ahora el 8 de junio de 2026.

En enero pasado, cuando la ACP publicó los pliegos de precalificación para el desarrollo de nuevas terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico, así como para la construcción de un corredor energético o gasoducto a través del istmo, se indicó que las empresas interesadas tendrían como fecha límite para consultas el 25 de marzo de 2026. En tanto, el 8 de abril sería la fecha para la entrega de propuestas.

Puertos canaleros

Las dos nuevas terminales portuarias —Telfers, en el Atlántico, y Corozal, en el Pacífico— se licitarán con el objetivo de absorber entre 5 y 6 millones de contenedores adicionales por año, en un sistema que actualmente mueve alrededor de 21 millones de contenedores anuales en distintas modalidades; sin embargo, unos 11 millones cruzan la vía sin tocar los puertos locales.

Para el negocio portuario han mostrado interés las siguientes empresas: APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix, Terminal Investment Limited, ONE y Evergreen.

Gasoducto

En lo que respecta al corredor energético, se contempla la construcción de un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros que conectará terminales en el Atlántico y el Pacífico.

Este sistema estaría diseñado para transportar propano, butano y etano, con una capacidad de hasta 2.5 millones de barriles por día a través del istmo, sin necesidad de transitar por las esclusas ni incrementar el consumo de agua dulce del Canal.

En este caso, la administración del Canal sostuvo reuniones con ExxonMobil, Chevron, Phillips 66, Energy Transfer, ENEOS, Targa Resources, Sumitomo Corporation y SMBC, así como con otras compañías especializadas en logística y almacenamiento de hidrocarburos.