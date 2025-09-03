ACP y UTP sellan convenio estratégico para el proyecto Lago Río Indio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Canal de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ratificaron un convenio marco de cooperación que busca reforzar la viabilidad técnica del proyecto Lago Río Indio, considerado la obra prioritaria para garantizar la seguridad hídrica del país y la confiabilidad de la vía interoceánica.

El proyecto contempla la construcción de una presa y un lago artificial, cuya agua será trasvasada al Lago Gatún por gravedad a través de un túnel subterráneo. Esta infraestructura permitirá atender la escasez de agua durante la estación seca y aportar el equivalente de entre 11 y 15 tránsitos diarios adicionales al Canal de Panamá.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha señalado que el embalse del río Indio es actualmente la iniciativa más avanzada en materia hídrica y clave para asegurar tanto el suministro de agua potable a más de dos millones de panameños como la continuidad de las operaciones de la ruta marítima.

Durante el Foro Técnico Proyecto Río Indio, autoridades, especialistas y académicos destacaron que la propuesta no solo busca resolver el desafío del agua, sino que también constituye un hito científico y académico al integrar a estudiantes y docentes de la UTP en un proceso de alta relevancia social, ambiental e ingenieril.

La rectora de la UTP, Ángela Laguna, reafirmó el compromiso de la universidad con el rigor técnico, científico y académico en proyectos de país como el Lago Río Indio, destacando su impacto en la formación profesional, la investigación aplicada y el desarrollo nacional. En tanto, la vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión, Lilia Muñoz, subrayó que esta alianza fortalece la generación de conocimiento útil, la formación de capital humano de excelencia y la búsqueda de soluciones sostenibles frente al reto hídrico.

Por parte del Canal, la subadministradora Ilya Espino de Marotta aseguró que el convenio es clave para la ejecución de una obra de excelencia, resaltando su impacto social, ambiental y técnico. “Este convenio es fundamental para garantizar la viabilidad técnica del proyecto y para fortalecer la competitividad de Panamá”, puntualizó.