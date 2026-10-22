NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Comercio e Industrias contactó a 315 empresas y detectó 65 con afectaciones. El programa de financiamiento, respaldado por el BID y el Banco Nacional, permitirá acceder a créditos para recuperación y capital de trabajo.

Alrededor de 65 empresas están afectadas por los terremotos, de un total de 315 negocios evaluadas hasta el momento por el Ministerio de Comercio e Industrias en las zonas más impactadas de la península de Azuero que comprende comunidades de las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas.

Así lo informó el ministro de Comercio de Industrias, Julio Moltó, al señalar que están cruzando también la data que está levantando Fedecámaras y otros gremios empresariales de la zona para elaborar una estadística más actualizada de las afectaciones.

“Nosotros hemos contactado a alrededor de 315 empresas, pequeñas y medianas empresas, de esas, 226 no registraron afectaciones mayores, 65 con afectaciones y tenemos 24 pendientes de evaluación”, dijo Moltó en una rueda de prensa en el Ministerio de Economía y Finanzas este martes 21 de octubre.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que se realiza un inventario de los daños en las empresas de las zonas afectadas por el terremoto, con apoyo del PNUD y representantes del sector empresarial. La información permitirá identificar las necesidades de cada… pic.twitter.com/pPm5bu4W5j — La Prensa Panamá (@prensacom) October 21, 2026

Precisó que se activaron dos mecanismos de financiamiento que ya existían en apoyo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Nacional para dar asistencia tanto a micro, pequeñas como grandes empresas con fondos de garantía y planes de sostenibilidad.

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, explicó que el apoyo financiero a las mipymes se canalizará mediante dos mecanismos existentes: el Programa de Reactivación Económica Sostenible, dotado de $100 millones, y el Fondo de Garantías de Panamá, constituido inicialmente con $150 millones para facilitar el acceso al crédito de las pequeñas empresas.

El gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo Esquivel, informó que el programa de garantías para las mipymes cuenta inicialmente con $150 millones y podría duplicar o triplicar sus recursos. Actualmente, participan 19 entidades financieras y se han asignado cupos por… pic.twitter.com/Ft9bPCSZBW — La Prensa Panamá (@prensacom) October 21, 2026

Carrizo detalló que el fondo de garantías permite respaldar hasta el 50% del financiamiento otorgado por las entidades participantes.

El mecanismo contempla garantías de hasta $300,000 para préstamos de un máximo de $600,000, con plazos de hasta 12 años.

De esta manera, los negocios que no cuentan con suficientes garantías propias pueden tener mayores posibilidades de acceder a financiamiento.

El gerente informó que 19 instituciones financieras participan en el programa y que más de 1,000 colaboradores han sido capacitados para atender las solicitudes.

315 empresas contactadas por el MICI, de las cuales 226 no tienen afectaciones mayores y 65 reportaron daños por el terremoto. $100 millones es el monto del programa de Reactivación Económica Sostenible para financiar a las mipymes. $150 millones es el monto del Fondo de Garantías de Panamá, que sirve para que los bancos presten dinero con un respaldo del 50% del BID, a las mipymes.

Asimismo, indicó que ya se han asignado alrededor de $4 millones en cupos de garantías y que existe disposición del BID para ampliar el fondo en función de las necesidades.

Por su parte, el programa de $100 millones permitirá financiar capital de trabajo, salarios, pagos a proveedores, reparaciones de instalaciones y reposición de equipos e inventarios. Los recursos se canalizarán a través de las entidades financieras participantes, que evaluarán individualmente las solicitudes y establecerán las condiciones de los créditos.

Carrizo Esquivel mencionó que en el caso de clientes del Banco Nacional de Panamá, se identificaron 65 clientes afectados por el terremoto, con operaciones crediticias por aproximadamente $7.7 millones.

Explicó que los daños fueron clasificados según su gravedad y que el banco está ofreciendo alternativas de reestructuración y ajustes en las condiciones de financiamiento para facilitar la recuperación de los negocios.

Gloria Lugo, representante del BID en Panamá, destacó la importancia de mantener a flote las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el terremoto para preservar empleos y acelerar la recuperación de las comunidades. Instó a los empresarios a consultar en las entidades… pic.twitter.com/VJuu2dwDD6 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 21, 2026

Gloria Lugo, representantes del BID en Panamá, explicó que los programas de financiamiento buscan mantener operativas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), proteger los empleos y acelerar la recuperación económica de las comunidades afectadas por el terremoto.

“La comunidad se va a recuperar cuando la tienda de la esquina vuelve a abrir, cuando el taller o el pequeño restaurante opera y genera ese empleo y evita que se pierda ese empleo”, manifestó.

El ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, aseguró que estos recursos de financiamiento no significan una carga o un endeudamiento adicional para el Estado porque son programas ya disponibles entre el MEF y el BID.