Activan descuentos por más de $500 en hoteles y comercios para turistas que visitan Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Turismo de Panamá aclaró que este programa es financiado y asumido directamente por hoteles y comercios participantes, como una iniciativa del sector privado, sin aportes del Estado, orientada a estimular la demanda turística y fortalecer la actividad económica.

Panamá lanzó un paquete de incentivos económicos dirigido a turistas internacionales que incluye más de $500 en descuentos y beneficios, como parte de una estrategia para estimular la estadía y el consumo de los visitantes en la ciudad capital.

La iniciativa, denominada “Panamá te regala + de $500 en beneficios”, pone a disposición de los viajeros una cuponera digital con ofertas en más de 50 comercios, hoteles, restaurantes, museos y experiencias turísticas ubicadas en la Ciudad de Panamá.

El programa está dirigido a turistas que permanezcan cuatro o más noches en la ciudad y es válido únicamente en los establecimientos participantes.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo es incentivar una mayor permanencia de los visitantes, dinamizar la actividad turística y generar un impacto económico en distintos segmentos vinculados al sector.

La propuesta surge a partir de una iniciativa presentada por miembros de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), como parte de los esfuerzos del sector privado por fortalecer la competitividad del destino y generar un impacto positivo en toda la cadena de valor turística.

“Desde APATEL impulsamos esta iniciativa como una herramienta concreta para estimular la demanda, fortalecer la ocupación hotelera y beneficiar a toda la cadena de valor turística. Es una propuesta creada por la industria, para la industria, con el visitante como principal beneficiado”, señaló Víctor Concepción, presidente de la organización.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, dio a conocer las iniciativas que impulsan para atraer más visitantes a Panamá.

La ministra de Turismo, Gloria de León, destacó que “esta iniciativa es una muestra clara de cómo la colaboración entre el sector público y privado permite crear propuestas innovadoras que agregan valor real a la experiencia del visitante. Panamá no solo ofrece conectividad y diversidad, sino también beneficios que invitan al turista a quedarse más tiempo y a explorar una ciudad vibrante, llena de contrastes y experiencias únicas”.

Un grupo de turistas camina por el Casco Antiguo de ciudad de Panamá en la calle que ahora llaman de los sombreros rumbo a la plaza Francia. EFE

Según la funcionaria, el programa busca que los turistas extiendan su estadía y recorran distintos puntos de la ciudad.

La ATP aclaró que el paquete de beneficios es financiado y asumido directamente por los hoteles y comercios aliados, sin aportes del Estado, como parte de una acción coordinada del sector privado.

Las autoridades informaron que los resultados del programa serán monitoreados para evaluar su posible ampliación y el desarrollo de iniciativas similares en otras regiones del país. Para conocer los detalles y acceder a la cuponera digital, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la campaña.

Turismo en alza

Entre enero y octubre de 2025, el sector turístico registró un crecimiento tanto en la llegada de visitantes internacionales como en los ingresos turísticos, en comparación con el mismo período de 2024.

Durante esos diez meses, el número de visitantes internacionales aumentó 7.1%, reflejando una mayor afluencia de turistas al país.

Datos Los hoteles estiman que el porcentaje de ocupación se sitúa alrededor de un 56%, para el periodo de enero a octubre 2025.

En términos económicos, los Ingresos Turísticos alcanzaron los $5,455.5 millones, lo que representa un incremento de 9.3% frente al mismo lapso del año anterior.

De acuerdo con el monitoreo hotelero, la ocupación promedio se estimó en alrededor de 56 % para el período comprendido entre enero y octubre de 2025.