Activan plan para frenar avance de coral invasor que afecta al mar Caribe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno de Venezuela y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) activaron un plan para frenar el avance de un tipo de coral invasor que amenaza ecosistemas marinos del país suramericano, informó este martes el Ministerio de Comunicación e Información.

En una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que se desplegó un equipo de científicos venezolanos y expertos para validar los métodos químicos de control más efectivos y resguardar las costas venezolanas del coral llamado ‘unomia stolofínera’, originario de Indonesia.

Igualmente, el texto señaló que los especialistas de la FAO lideraron mesas grupales orientadas a recopilar propuestas de las comunidades locales y de científicos, sin ofrecer mayores detalles.

“Esta sinergia busca blindar el plan de acción y unificar esfuerzos frente a esta amenaza biológica que pone en riesgo la biodiversidad marina y la actividad pesquera en la región”, agregó el Ministerio de Comunicación.

Este coral invade silenciosamente la costa de Venezuela desde hace casi dos décadas, pero su rápida propagación ha comenzado a alterar actividades humanas como la pesca y el turismo, un problema que amenaza con extenderse por todo el Caribe.

Esta especie exótica, sin depredadores naturales en las aguas del Caribe, ha colonizado miles de metros cúbicos en las de Venezuela, por lo que el Gobierno nacional la ha calificado como una “pandemia biológica”, pues el invasor mata a los corales pétreos y va poniendo su tono oscuro en los fondos marinos.

Ante el fenómeno, el Ejecutivo trabaja en la estandarización de protocolos para el control y manejo de este coral blando, para lo que ha reunido a biólogos, ecologistas e investigadores en general, algunos de los cuales han calificado la situación como un “desastre ambiental”.