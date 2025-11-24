Panamá, 24 de noviembre del 2025

    Autoridad de Pasaportes

    Activan servicio exprés para emitir pasaportes en el Aeropuerto de Tocumen; tiene un costo adicional de 75 dólares

    Henry Cárdenas P.
    Imagen del pasaporte panameño. Archivo

    A partir de este lunes 24 de noviembre de 2025, el pasaporte panameño puede ser tramitado de forma rápida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

    Así lo informó la Autoridad de Pasaportes de Panamá, que explicó que se activó un servicio exprés para emitir pasaportes en caso de urgencias, en la sede de la entidad ubicada en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

    La Autoridad de Pasaportes detalló que el trámite tendrá un costo adicional de 75 dólares, sobre el costo establecido de 100 dólares para usuarios regulares y 50 dólares para jubilados.

    El horario de atención es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y una vez iniciado el trámite, el nuevo documento será entregado en una hora.

