Activarán Yappy gubernamental, para pagar impuestos, Idaan y otros servicios en instituciones públicas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Yappy, el sistema de pagos digitales que usa el número de teléfono móvil para las transacciones financieras, tendrá una modalidad denomianda Yappy Gubernamental, para pagar servicios de 55 entidades públicas.

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que la integración que se realizó hace unos meses con Yappy de Banco General en la plataforma del banco estatal, facilita también el acceso al portafolio de pagos para servicios públicos estales.

Farrugia explicó que con este servicio, que se estará activando el 25 de septiembre, los 650 mil clientes de la Caja de Ahorros podrán pagar trámites como pasaportes, matrículas universitarias, placas vehiculares en Panamá y San Miguelito, servicios del Idaan, impuestos de la DGI, registros en el Registro Público, el pasaporte, entre otros, mediante el escaneo de códigos QR desde la aplicación de Yappy.